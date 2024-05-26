Брат зірки повідомив причину смерті.

У четвер, 23 травня, помер знаменитий режисер-документаліст Морган Сперлок. Номінант на премію "Оскар" пішов з життя через рак, а до цього через цю хворобу помер режисер "Трої" Вольфганг Петерсен.

Як пише Associated Press, сумну звістку повідомив брат документаліста Крейг. Він написав про Сперлока, як про творчого генія та талановитого митця.

"Це був сумний день, коли ми прощалися з моїм братом Морганом. Морган так багато дав через своє мистецтво, ідеї та щедрість. Світ втратив справжнього творчого генія та особливу людину. Я дуже пишаюся тим, що працював разом з ним", – поділився Крейг Сперлок.

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Чим відомий Сперлок

Режисер прославився завдяки своєму новаторському фільму "Подвійна порція", який він презентував у 2004 році. Картина навіть була номінована на премію "Оскар". У стрічці розповідається про шкідливі звички людей та їхні психологічні наслідки.

Сперлок провів експеримент і протягом місяця харчувався лише фаст-фудом з McDonald’s. Тоді документаліст набрав 11 кілограмів і помітив значний стрибок холестерину у своєму організмі. За час прокату фільм зібрав понад 22 мільйони доларів при початковому бюджеті у 65 тисяч доларів.

У 2017 році режисер представив другу частину стрічки "Подвійна порція: Святе курча". Він знову показав фаст-фуд індустрію у світі та свій погляд на неї. Морган намагався привернути увагу глядачів, що під виглядом нібито здорової їжі, вони насправді труять себе.

Крім того, Сперлок також знімав документальні фільми про популярний гурт One Direction та про фестиваль Comic-Con.

Нагадаємо, раніше помер легендарний продюсер Nirvana і Тhe Pixies Стів Альбіні.

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