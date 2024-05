Звукорежисер помер на 62 році життя.

Відомий американський звукорежисер і музичний продюсер Стів Альбіні пішов з життя на 62 році життя. Інженер студії звукозапису розкрив причину смерті легендарної постаті в музичній індустрії.

Стів Альбіні став одним з найвідоміших саунд-продюсерів у 1990-х роках. У його творчому доробку співпраці із знаменитими гуртами Nirvana, Тhe Pixies та PJ Harvey.

Сумну звістку про смерть звукорежисера повідомив інженер його студії Брайан Фокс. На сторінці в Instagram він написав, що Альбіні пішов з життя ввечері 7 травня. Причиною смерті легенди став серцевий напад.

Відео дня

"Минулої ночі несподівано помер наш капітан, Стів Альбіні, у віці 61 року. Ми намагаємося осмислити і пережити цю втрату", – йдеться в повідомленні.

Також про смерть продюсера у Twitter написав американський актор Елайджа Вуд.

"Ох, чуваче, нестерпна втрата легенди. З любов'ю до його сім'ї та незліченних колег. Прощавай, Стіве Альбіні", – вказав актор.

Чим відомий Стів Альбіні

Стів Альбіні працював над рок-альбомами "In Utero" гурту Nirvana, "Surfer Rosa" гурту Тhe Pixies та "Rid of Me" гурту PJ Harvey. Окрім саунд-роботи з творчістю відомих виконавців, Стів і сам виступав на сцені. Він був солістом гуртів Big Black та Shellac.

Загалом звукорежисер працював над створенням тисячі музичних треків і зробив чималий вклад в американську музичну індустрію. При цьому Альбіні не називав себе продюсером і відмовлявся брати гонорари за альбоми, над якими працював.

Нагадаємо, раніше пішов з життя зірка "Титаніку", британський актор Бернард Гілл.

Вас також можуть зацікавити новини: