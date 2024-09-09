Український актор пішов з життя 8 вересня.

Український актор театру і кіно, театральний режисер Валерій Бассель помер у неділю, 8 вересня. Знаменитість зіграв ролі у понад 50 фільмах за час своєї кар'єри та став заслуженим артистом України.

Трагічну звістку повідомили колеги актора з Одеського академічного театру ляльок, де Бассель працював багато років. На сторінці театру у Facebook вони зазначили, що на момент смерті Валерію було 85 років. Наразі причина смерті артиста не розголошується. Представники театру висловили співчуття рідним режисера.

"З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя Валерій Михайлович Бассель, заслужений артист України, актор, режисер, педагог, неповторна творча особистість, гуру нашого театру. Йому було 85 років. Це величезна втрата для театральної Одеси. Співчуття всім близьким та прихильникам таланту артиста", – написали актори.

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Також стало відомо, коли відбудеться прощання з Басселем. Вказано, що усі охочі можуть провести артиста в останню путь у вівторок, 10 вересня, об 11:00 біля Одеського академічного театру ляльок.

Що відомо про Басселя

Валерій родом з Росії. Саме там він робив перші кроки в акторстві. У 1970-х роках він почав грати у виставах Одеського російського драматичного театру ім. А. Іванова, а також паралельно з цим співпрацював з Одеською кіностудією. У його фільмографії понад 50 ролей, зокрема, у стрічках "Місце зустрічі змінити не можна", "Чарівний голос Джельсоміно", "Зелений фургон", "Шулер", "Одеса-мама", "Анка з Молдаванки".

Пізніше Бассель заснував свій власний театр "Суєта суєт", де провив свій режисерський талант. З 2012 року актор служив в Одеському академічному театрі ляльок. Він обіймав посаду помічника художнього керівника.

Нагадаємо, раніше помер народний артист України Григорій Шумейко. Чоловіка не стало 3 вересня.

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