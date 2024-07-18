Помер відомий український актор, зігравший у серіалі 'Швидка допомога'

Серце заслуженого артиста України перестало битись у віці 68 років.

Український актор театру і кіно Ігор Щербак відійшов у вічність на 69-му році життя. Причини смерті зірки наразі невідомі. Друзі та колеги висловили свої щирі співчуття й розповіли, якою світлою людиною був артист.

Сумну звістку сповістила трупа "Молодого театру" на офіційній сторінці у Facebook.

"Відійшов у вічність заслужений артист України Ігор Щербак. Колектив "Молодого театру" висловлює щирі співчуття родині актора. Ми будемо пам’ятати Ігоря хорошим другом і талановитим артистом, який завжди вмів створити навколо себе легку атмосферу творчості. Спочивай з миром, друже! Вічна пам'ять!", - йдеться у дописі.

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Українські глядачі знають Ігора Щербака за ролями в серіалах "Нюхач-2", "Лист надії", "Центральна лікарня", "Швидка допомога" і "Повернення Мухтара-4".

Також актор займався дубляжем. Його голосом розмовляють персонажі в таких проєктах, як "Чіп і Дейл: бурундучки-рятувальники", "Перший месник", "Оз: Великий і могутній", "Самотній рейнджер" і "Залізна людина-3". Він працював у Київському театрі оперети, а з 1981 року - у Київському Молодому театрі.

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