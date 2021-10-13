Разом Вахтанг Кікабідзе та Ірина Кебадзе прожили більше півстоліття і виховали двох дітей.

Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе став вдівцем. 11-го жовтня померла його дружина Ірина Кебадзе. Прима-балерина Тбіліського академічного оперного театру протягом довгого часу хворіла.

Сумну звістку підтвердила дочка Ірини Кебадзе від першого шлюбу Марина Сагарадзе.

"Пішла моя красива, тепла і найвірніша людина... Мам, я тебе люблю...",- написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Ірина Кебадзе - заслужена артистка Грузії. Закінчила Ваганівське хореографічне училище в Ленінграді. (Санкт-Петербург).

Вахтанг Кікабідзе та Ірина Кебадзе: історія кохання

Читайте також"Чесно кажучи, не розумію": учасник "Танців з зірками" розповів про романтичні стосунки на проектіІрина Кебадзе і Вахтанг Кікабідзе познайомилися в Будапешті в 1963 році. Через два роки пара зіграла весілля. У актриси на той момент була дочка Марина від першого шлюбу. У 1966 році в Ірини й Вахтанга народився спільний син Костянтин. Він став художником, живе в Канаді з сім'єю.

Нагадаємо, раніше УНІАН писали, що Києві помер Сурен Параджанов-єдиний син українсько-вірменського режисера Сергія Параджанова.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Каролина Гайдук