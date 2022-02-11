Актриса відома ролями в картинах" відлига"," Стиляги"," Географ глобус пропив"," Елки 1914" і багатьох інших. Брік була одружена з режисером Валерієм Тодоровським.

На 41 - му році життя померла дружина режисера Валерія Тодоровського, відома російська актриса Євгенія Брік.

Про це сьогодні, 11 лютого, в Facebook повідомила журналістка Катерина Гордєєва.

"Жінка абсолютно інопланетної краси і сталевого характеру. Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона хворіє. Думаю, їй було б неприємно, якби стали обговорювати подробиці. У Жені залишилася дочка Зоя, яку вона нескінченно любила, чоловік Валерій Тодоровський, мама і сестра", - написала Гордєєва.

Помічник Валерія Тодоровського Дмитро Давиденко підтвердив РБК інформацію про смерть Євгенії Брік "після тривалої хвороби і довгого лікування".

Причина смерті не уточнюється. Співрозмовник ТАСС в оточенні режисера уточнив, що мова йде не про COVID-19, і додав, що актриса проходила лікування в Лос-Анджелесі.

Довідка УНІАН. Євгенія Брік (Хіровська) народилася 3 вересня 1981 року в Москві. У 2004 році вона закінчила Російську академію театральних мистецтв, на початку 2006 і в кінці 2008 року працювала на радіо "Маяк".

Актриса відома ролями у фільмах "Оттепель", "Стиляги", "Оптимисты", "Географ глобус пропил", "Північне сяйво", а також в серіалах "Ці очі навпроти", "Мама-детектив", "Марш Турецького", "Каменська" і багатьох інших.

За роль в "Стилягах" Брык отримала премію "MTV Russia Movie Awards" в номінації "За кращого кінозлодія". У 2019 році вона стала кращою актрисою за версією журі фестивалю "Пілот" за роль в серіалі "Діти".

Всього Брік зіграла більш ніж в 40 картинах.

Євгенія Брік була одружена з режисером Валерієм Тодоровським. У них є дочка Зоя.

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