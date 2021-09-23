Колишня зірка подіумів поповнила список жертв пластичної хірургії.

Колишня супермодель Лінда Євангеліста поповнила список жертв пластичних хірургів і судитиметься з компанією, з вини якої залишилася "жорстоко спотвореною" та з деформованим обличчям.

Про це кумир 90-их років заявила на своїй сторінці в Instagram.

Зірка подіумів в минулому зараз зникла з поля зору. Євангеліста пояснила це тим, що після косметологічної процедури кріоліполізу її зовнішність змінилася до невпізнання, а наслідки вона приховувала понад п'ять років.

"Я була жорстоко спотворена процедурою CoolSculpting від Zeltiq, яка призвела до зворотного ефекту. Вона збільшила, а не зменшила мої жирові клітини і назавжди деформувала мене навіть попри дві болючі, безуспішні коригувальні операції. Як і писали ЗМІ, я стала просто "невпізнанною", - пише 56-річна жінка.

Seeing Linda Evangelista looking like Dwight Schrute has just ruined my childhood 😭😭😭 pic.twitter.com/i9XxJwPpE2 — Maddy Ferguson (@GeorgeaMaddy) September 23, 2021

Читайте також"Шалене з собою зробила": 53-річна Тетяна Овсієнко жахнула мережу зміненим обличчям (фото)Євангеліста додала, що після процедури у неї розвинулася парадоксальна жирова гіперплазія - це побічний ефект, про який її попередньо не попереджали.

Те, що трапилося, увігнало екс-модель в глибоку депресію і викликало почуття печалі і ненависті до себе. Крім цього, це знищило її кошти.

"У процесі я стала відлюдницею", - скаржиться Лінда Євангеліста.

Нагадаємо, раніше співачка Лоліта Мілявська розповіла, як під час концерту у неї розійшовся шов на обличчі після пластичної операції.

Автор: Станіслав Кожемякін