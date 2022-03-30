Відома українська телеведуча і блогер вважає, що патріотизм вимірюється не тим, якою мовою людина говорить.

Українська ведуча і автор YouTube-каналу "Ходять чутки" Раміна Есхакзай поділилася, що в побуті не планує переходити на українську мову, і попросила підписників не нав'язувати їй протилежну думку.

Такий заклик вона виклала на своїй сторінці в Insragram.

Раміна розповіла, що досконало володіє українською мовою і вважає її рідною, проте в побуті вона говорить російською, і не планує це змінювати.

"Я народилася в Києві. Навчалася в україномовній школі. Також навчалася в університеті і на курсах, працювала на телебаченні. І, звичайно, красиво розмовляю українською мовою", - сказала блогер.

Проте Есхакзай вважає, що зараз не саме час ділити українців за тим принципом, якою мовою вони говорять, а нав'язування протилежної думки вона вважає маніпуляціями.

"Я не хочу говорити українською мовою. У мене такий психотип, коли говорять, що я погана, коли мене утискають, я не стану краще. Якщо ви хочете, щоб люди змінилися, треба з ними добре спілкуватися і не насаджувати якісь свої бажання", - уточнила Есхакзай.

Автор YouTube-каналу "Ходять чутки" пояснила, що зараз час бути єдиними і підтримувати один одного, а не сіяти агресію на тлі питання мови.

"Я вважаю, що коли ви починаєте ділити людей на схід України, на захід України... Ми всі - Україна. Це наша єдина держава. Так, я згодна з тим,що треба знати мову, потрібно вміти красиво писати українською. Але не можна ділити людей на хороших і поганих – тих, хто спілкується українською і не спілкується... Коли ви говорите: "Дайте мені каву, а не кофе", ви розумієте, що ви сієте агресію? Люди і так дуже важко переживають все, що відбувається навколо. Я впевнена, що незалежно від того, спілкуєшся ти українською мовою, російською, англійською, угорською, всі ми хочемо миру. І те, що ми будемо між собою лаятися і говорити: "Ти зі сходу і значить ти більше винен у війні, а ти з Заходу, значить ти більше українець", – це якесь лицемірство",-заявила Раміна.

Слід зазначити, що своє відеозвернення Раміна записала українською мовою.

"Якщо люди почнуть нападати з приводу мови, віри і т.д. то в чому тоді наша свобода полягає?", "Абсолютно погоджуся з думкою, що ті, хто досі не бажає спілкуватися українською мовою, не знають нашої історії, не мають поваги до тих, хто був убитий, закатований у таборах за українську мову. Адже справа не в тому, що нам, україномовним, просто не подобається російська мова. Річ у тому, що історія циклічна ,і ми не хочемо, щоб через кілька десятиліть або навіть століть знову прийшов хтось "рятувати російськомовних", "Раміна, звичайно можна! Можна навіть служити в ЗСУ, захищати нашу землю і розмовляти російською. Нічого поганого в цьому немає. Це все злі люди, шукають, щоб когось звинуватити", - пишуть шанувальники в коментарях до відеозвернення блогерки.

Нагадаємо, екс-солістки групи "НеАнгели" Слава Камінська і Вікторія Смеюха помирилися на тлі війни в Україні.

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