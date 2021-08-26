Бека Міллі зробила собі двозначне татуювання.

Популярна в TikTok блогерка Бека Міллі зробила собі татуювання на спині у вигляді дівчини, яка обіймає свого безликого ангела-хранителя.

Однак майстер дещо незрозуміло зобразив обриси ангела, тому здається, що намальована дівчина займається сексом з людиною. Шанувальники блогерки помітили цей кумедний малюнок на її тілі і не змогли втриматися від коментарів.

"Тобі потрібно піти і терміново виправити це", "Я бачу вульгарний малюнок", "Це те про що я думаю?", "Майстра потрібно позбавити роботи", "Секс на спині?", - пишуть користувачі соцмережі.

Відзначимо, за Бекою в TikTok стежать майже 30 тисяч передплатників. Завдяки відео з новим татуюванням популярність дівчини швидко зросла, а сам ролик став вірусним в мережі. Майже 740 тисяч користувачів поставили лайк цьому відео.

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Автор: Діана Могилєвич