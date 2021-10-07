Анна Саліванчук в 35 років втратила зір.

Українська актриса Анна Саліванчук на YouTube-каналі dorotye розповіла, як у 35 років втратила зір.

Актриса розповіла, що одного разу не змогла встати з ліжка, у неї оніміла права рука і вона не могла навіть голову повернути. Анні довелося звернутися до лікаря, бо раніше у неї вже були проблеми зі спиною.

"Після лікаря мене попустило на півдня, а на наступний день стало ще гірше. Я йду до кінезіолога. Після нього мене попустило на пару годин, але потім стало ще гірше. Потім я пішла до нейрохірурга. Він подивився на моє МРТ і запитав, чи реально воно моє. І він сказав, що ще не бачив такого в 35 років. Лікар сказав, що мені терміново треба робити операцію", - сказала Саліванчук.

Читайте також"Як Барбі": Леся Нікітюк з рожевим волоссям здивувала зміною іміджуТакож вона додала, що лікар на кілька місяців одягнув їй корсет, поки вона думала - робити операцію чи ні. У підсумку Анна зважилася на операцію, але за два дні у неї пропав зір, і все через дві грижі в шийному хребці. За словами актриси, ця операція була дуже ризикованою, бо мова йшла про спинний мозок. Якби в ході хірургічного втручання у лікаря, наприклад, здригнулася рука, то вона могла б залишитися "овочем".

Зараз Саліванчук рада тому, що зважилася лягти під ніж. Її зір відновився і вона продовжує працювати, виховувати дітей і вести свої соціальні мережі.

Хто така Анна Саліванчук

Анна Саліванчук - українська актриса театру і кіно. Вона знімається в багатьох мелодраматичних і комедійних серіалах українського виробництва. Знімалася в таких популярних картинах як "Свінгери", "Райське місце", "Одного разу під Полтавою". Саліванчук заміжня і у неї двоє дітей.

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Автор: Діана Могилєвич