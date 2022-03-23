Ектор Хіменес-Браво закликав "порішати" Путіна.

Колумбійський кулінар і суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво звернувся до російських олігархів і закликав їх "порішати" президента Росії Володимира Путіна, поки вони не залишилися без трусів.

Крім того, Ектор оприлюднив кадри, як юні яхтсмени завадили пришвартуватися яхті російського мільярдера Романа Абрамовича.

"Маленькі українські діти блокують санкційний багатомільйонний човен Абрамовича, щоб той не зміг причалити в порт турецького Бодрума! Абрамович! Ти та інші російські олігархи, згуртуйтеся і порішайте Путіна, тому що залишитеся без трусів! Український дух не подолати! Ми переможемо", - написав Ектор.

Нагадаємо, раніше російський журналіст Ілля Варламов попросив фінансову підтримку для свого YouTube-каналу, але користувачі мережі йому відмовили.

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