За 10 хвилин до виходу вбрання порвалося просто на моделі.

Модель Вікторія Апанасенко, яка представляє Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", зізналася, що її вихід у розкішній вечірній сукні із синьо-жовтим шлейфом був на межі зриву. За 10 хвилин до виходу вбрання порвалося просто на моделі.

В Instagram-stories українська красуня розповіла, що ледь стримувала сльози, зрозумівши, що дефіле може не відбутися.

"Це могло трапитися тільки зі мною. За 10 хв до фінального виходу у вечірній сукні вона порвалася знизу догори. Вилетіла застібка. І сукню перед виходом зашивали на мені. Я дуже хвилювалася, щоб вона не розірвалася на сцені", – поділилася Вікторія.

Відео дня

Втім, проблему вдалося вирішити за лічені хвилини. Сукню зашили і Вікторія вийшла на фінальне дефіле.

У stories українка показала відео, зняте під час прикрого інциденту із сукнею. На кадрах видно, що Вікторія змогла опанувати емоції, хоча й не змогла приховати хвилювання.

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Цьогоріч Україну на конкурсі представляє 28-річна Вікторія Апанасенко. В умовах війни в Україні розкішний відбір неможливо було провести, учасниць обирали за їхнім портфоліо, бекграундом, а також за тим, чим вони займаються під час війни. Як з'ясувалося, Апанасенко з початку повномасштабної війни волонтерила і готувала благодійні обіди.

На сцену в Новому Орлеані вона вийшла в розкішній сукні від українського дизайнера FROLOV. Родзинкою став флейф у кольорах українського прапора.

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