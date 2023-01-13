Олександра Клепачка - модель з Польщі / Фото - instagram.com

У Новому Орлеані проходить Міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт 2022". Навколо нього вже зібралися обговорення, оскільки до участі допустили росіянку Анну Ліннікову. 

Польщу там представляє 22-річна модель Олександра Клепачка. Публіку на офіційній вечері дівчина здивувала розкішним вбранням від українського дизайнера Оксани Мухи. 

Ось як вечеря прокоментувала Олександра: "Вчорашня відкрита вечеря була неймовірною! Ми познайомилися з усіма організаторами і новою власницею конкурсу. Ми відчули дух Нового Орлеана". 

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Олександра Клепачка - модель з Польщі / Фото - instagram.com

За свій наряд Клепачка отримала чимало компліментів в соціальних мережах. Варто відзначити, що на публіці в сукні від українського бренду дівчина з'являється не вперше. Так, в офіційній фотосесії для конкурсу "Міс Всесвіт" вона також постала в нарядах від Оксани Мухи. 

"Міс Всесвіт" в Новому Орлеані: цікаве

Україну на конкурсі представляє Вікторія Апанасенко. Оскільки в умовах війни в Україні розкішний відбір неможливо було провести, учасниць обирали за їхнім портфоліо, бекграундом, а також за тим, чим вони займаються під час війни. Як з'ясувалося, Апанасенко з початку повномасштабної війни волонтерила і готувала благодійні обіди. 

На сцену в Новому Орлеані вона вийшла в розкішній сукні від українського дизайнера FROLOV.

Вікторія Апанасенко представила вечірній образ на "Міс Всесвіту" / instagram.com/crystal.viktoria

Демонструючи національні костюми, з'явилася в образі "Воїна світла", створеному Лесею Патокою.

Вікторія Апанасенко / Фото - instagram.com

Нагадаємо, в мережі жорстко висміяли образ Росіянки на "Міс Всесвіт".

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