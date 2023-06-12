Кошмал досі не може прийти до тями після підриву Каховської ГЕС.

Актриса Анна Кошмал, яка здобула популярність після ролі Женьки в серіалі "Свати", на кілька днів зникла з соцмереж. Шанувальники не на жарт злякалися за улюбленицю, тому вона вийшла на зв'язок і розповіла, що з нею сталося.

В інста-сторіз вона розповіла, що не змогла нормально перенести новини про підрив окупантами Каховської ГЕС та його наслідки. Тому вона зробила донат в усі можливі фонди і пішла з інформаційного простору.

"Пішла з інфопростору ревіти, сердитися і хворіти. І все б нічого (не в перший раз), якби не треба було багато працювати... Тому я дала собі якийсь час все відпустити і перестала боротися з власним відчаєм. Хоча і розслабитися, здавалося б, неможливо", - сказала Анна.

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Вона додала, що кожен повинен самостійно намагатися вибратися з прірви, адже ніхто в цьому допомогти не зможе. Її в даному випадку рятують обійми сина.

"У мене не було шансів затриматися в такому стані. Поспішаю жити. Одні обійми цього хлопця (сина, - УНІАН) чого варті", - додала знаменитість.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч нещодавно з'явилася перед шанувальниками вся в сльозах. Співачка не змогла спокійно відреагувати на підрив Каховської ГЕС. За її словами, її серце розбите.

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