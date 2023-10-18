Українські артисти Потап і Настя Каменських вирішили трохи відпочити за кордоном. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов з посиланням на користувачів соцмереж.
У своєму Telegram-каналі він опублікував фотографію підписниці з літака, на якій видно Потапа. Дівчина розповіла, що репер разом зі своєю дружиною Настею Каменських прилетів до Барселони.
"Сьогодні о шостій відлітала з аеропорту "Шопена" в Барселону... і побачила на рейсі Потапа з Настею", - процитував слова дівчини Беспалов.
Він додав, що, ймовірно, продюсер вирішив відпочити за кордоном після важких тижнів в Україні.
"Можливо, сонечко і засмага допоможуть розгубленій, засмученій, побитій життям зірковій парі. Десь заплакали Осадча і Горбунов", - написав Беспалов.
Як відреагували користувачі мережі
- "Бідненькі"
- "І якого біса його випустили?"
- "Тю, навіть не бізнес класом"
- "До яких пір це буде продовжуватися?"
Нагадаємо, раніше Олег Кензов показав розкішне життя за кордоном і заспівав російською. За це його захейтили в мережі.