Потап і Настя зараз в Барселоні / instagram.com/kamenskux

Українські артисти Потап і Настя Каменських вирішили трохи відпочити за кордоном. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов з посиланням на користувачів соцмереж.

У своєму Telegram-каналі він опублікував фотографію підписниці з літака, на якій видно Потапа. Дівчина розповіла, що репер разом зі своєю дружиною Настею Каменських прилетів до Барселони.

"Сьогодні о шостій відлітала з аеропорту "Шопена" в Барселону... і побачила на рейсі Потапа з Настею", - процитував слова дівчини Беспалов.

Відео дня

Він додав, що, ймовірно, продюсер вирішив відпочити за кордоном після важких тижнів в Україні.

"Можливо, сонечко і засмага допоможуть розгубленій, засмученій, побитій життям зірковій парі. Десь заплакали Осадча і Горбунов", - написав Беспалов.

Потапа "застукали" в літаку / Telegram-канал Богдана Беспалова

Як відреагували користувачі мережі

  • "Бідненькі"
  • "І якого біса його випустили?"
  • "Тю, навіть не бізнес класом"
  • "До яких пір це буде продовжуватися?"
Потап полетів до Барселони / Telegram-канал Богдана Беспалова

Нагадаємо, раніше Олег Кензов показав розкішне життя за кордоном і заспівав російською. За це його захейтили в мережі.

Вас також можуть зацікавити новини: