Вони виїхали за кордон.

Українські артисти Потап і Настя Каменських вирішили трохи відпочити за кордоном. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов з посиланням на користувачів соцмереж.

У своєму Telegram-каналі він опублікував фотографію підписниці з літака, на якій видно Потапа. Дівчина розповіла, що репер разом зі своєю дружиною Настею Каменських прилетів до Барселони.

"Сьогодні о шостій відлітала з аеропорту "Шопена" в Барселону... і побачила на рейсі Потапа з Настею", - процитував слова дівчини Беспалов.

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Він додав, що, ймовірно, продюсер вирішив відпочити за кордоном після важких тижнів в Україні.

"Можливо, сонечко і засмага допоможуть розгубленій, засмученій, побитій життям зірковій парі. Десь заплакали Осадча і Горбунов", - написав Беспалов.

Як відреагували користувачі мережі

"Бідненькі"

"І якого біса його випустили?"

"Тю, навіть не бізнес класом"

"До яких пір це буде продовжуватися?"

Нагадаємо, раніше Олег Кензов показав розкішне життя за кордоном і заспівав російською. За це його захейтили в мережі.

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