Він зняв кліп на острові під час великої війни в рідній Україні.

Український співак Олег Кензов, який отримав визнання після участі в шоу "Х-фактор" і пісні "Обстановка по кайфу", випустив новий трек російською мовою "Я целую твои щеки".

Варто відзначити, що кліп на цю пісню він знімав за кордоном на розкішній яхті. У зв'язку з цим у оглядача українського шоу-бізнесу Богдана Беспалова виникло питання, як Кензов отримав дозвіл на виїзд.

"У мене питання до тих, хто дає дозвіл на виїзди. Ви даєте дозвіл Кензову виїхати на Балі, або де він там знімав кліп, показати розкішне життя, працювати на російську аудиторію. Я ж розумію, для чого Кензову співати російською. Це не про патріотизм і не про те, щоб всидіти на двох стільцях. Це історія про те, як іноді кидати у ваші ротики продукт українською мовою, але якісь чеченці не будуть же слухати його українські пісні, тому він під шумок випустив російською мовою. А потім поїде виступати до бандюків, прикриваючись благодійними зборами на ЗСУ", - говорить Беспалов.

Крім того, блогер зазначив, що ще до повномасштабного вторгнення Кензова запрошували на корпоратив до "бандюків" за кордон.

"Значить, приїжджає Кензов, виступає. Бандюки сидять з кальяном і пивом, а він дев'ять разів поспіль співає пісню "Обстановка по кайфу", тому що там вже добряче хильнули і не хочуть слухати інший репертуар Кензова, тому що інших його пісень ніхто не знає", - додав Богдан.

Також Беспалов закликав Кензова після зйомок кліпу на острові показати, як саме він допомагає армії ЗСУ. А поки, як вважає блогер, "Кензов продажний і неприємний".

Нагадаємо, раніше Кензов випустив пісню "Валєра", присвячену Валерію Залужному.

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