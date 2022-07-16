Репер і продюсер у вірші розповів про те, як росіяни бомблять мирні українські міста.

Український репер і продюсер Потап не зміг мовчати про ті звірства, які відбуваються в Україні з вини Росії. Він записав відео, де читає вірш. Чорно-білий ролик був опублікований в його Instagram-блозі.

"Як же жити нам?

Куди дітися?

Ірпінь, Буча, тепер Вінниця.

Ненажерливі

Вбивці ви

Одеса, Харків, тепер Вінниця

Мама молода

І мале дитя

Херсон, Маріуполь, тепер Вінниця

Клята ця війна

І нема кінця", - говорить репер.

З повною версією вірша ви можете ознайомитися нижче.

"Тримаємося, Україно. Божевільні люди! Покарання обов'язково буде", "Миколаїв. Пів міста вже немає! Це другий Маріуполь", "Миколаїв обстрілюють щодня! Місто-герой, про який всі мовчать!!! Місто тримає оборону без води. Кожен день поранені люди і зруйновані будинки, і життя! Не мовчіть про Миколаїв!", "Дуже красиво і головне - максимально правдиво, без зайвого драматизму, адже його у нас і так забагато. Потап - найкращий", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, Потап з'явився на концерті в Мадриді з перекошеним обличчям. Не міг ні співати, ні розмовляти. З'ясувалося, що він застудив лицевий нерв.

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