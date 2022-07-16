Український репер і продюсер Потап не зміг мовчати про ті звірства, які відбуваються в Україні з вини Росії. Він записав відео, де читає вірш. Чорно-білий ролик був опублікований в його Instagram-блозі.
"Як же жити нам?
Куди дітися?
Ірпінь, Буча, тепер Вінниця.
Ненажерливі
Вбивці ви
Одеса, Харків, тепер Вінниця
Мама молода
І мале дитя
Херсон, Маріуполь, тепер Вінниця
Клята ця війна
І нема кінця", - говорить репер.
З повною версією вірша ви можете ознайомитися нижче.
"Тримаємося, Україно. Божевільні люди! Покарання обов'язково буде", "Миколаїв. Пів міста вже немає! Це другий Маріуполь", "Миколаїв обстрілюють щодня! Місто-герой, про який всі мовчать!!! Місто тримає оборону без води. Кожен день поранені люди і зруйновані будинки, і життя! Не мовчіть про Миколаїв!", "Дуже красиво і головне - максимально правдиво, без зайвого драматизму, адже його у нас і так забагато. Потап - найкращий", - пишуть шанувальники в коментарях.
Нагадаємо, Потап з'явився на концерті в Мадриді з перекошеним обличчям. Не міг ні співати, ні розмовляти. З'ясувалося, що він застудив лицевий нерв.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Міккі Рурк розплакався в ефірі через війну в Україні (відео)
- Ще один суд Джонні Деппа: адвокати артиста змогли вирішити конфлікт мирним шляхом
- "Автомат у спальні": Оля Полякова відверто розповіла, як війна змінила її сім'ю (відео)
- "Зупиніть цих чудовиськ": перші реакції знаменитостей на обстріл Вінниці (відео)