Українська співачка Слава Камінська вирушила на відпочинок до Одеси. Там вона проводить час зі своїми дітьми, і, як виявилося, разом з колишнім чоловіком Едгаром Камінським. Артистка спантеличила фанатів своїм рішенням і наштовхнула багатьох на думку про те, що вона повернулася до свого екс-коханого.
На своїй сторінці в Instagram співачка спочатку "ховала" обличчя чоловіка смайликом, проте незабаром визнала, що разом з нею на відпочинку її колишній.
Так, Камінська недовго протримала інтригу і здалася перед натиском фанатів. Під фото, на якому співачка позує поруч з "таємничим" чоловіком, чиє обличчя приховане смайликом, з'явилася маса коментарів - в них шанувальники висміяли невдалу конспірацію.
Після цього зірка і колишня учасниця групи "НеАнгели" опублікувала нову серію фотографій і чесно вказала, що фотографом виступив її колишній чоловік.
"Повернулася до Едгара?", "знову разом"," двічі в річку, пам'ятай" - написали коментатори, дізнавшись про те, що Камінська проводить відпустку разом з колишнім чоловіком. Втім, співачка могла піти на такий крок не через можливі почуття до Камінського, а заради їхніх спільних дітей.
Також вас можуть зацікавити новини:
- Надя Дорофєєва вип'ятила голу попу і привернула до себе увагу
- Внучка Ротару без білизни приспустила халатик заради пікантної фотосесії
- "Не вмію розслаблятися": Настя Каменських широко відкрила рот, імітуючи захват
- Вагітна Катя Осадча пожартувала про свої вигорілі брови і показала животик
- "Талашко такий не один": Яніна Соколова прокоментувала звинувачення в секс-домаганнях в університеті імені Карпенка-Карого