Спочатку співачка намагалася приховати той факт, що відпочиває разом з екс-чоловіком.

Українська співачка Слава Камінська вирушила на відпочинок до Одеси. Там вона проводить час зі своїми дітьми, і, як виявилося, разом з колишнім чоловіком Едгаром Камінським. Артистка спантеличила фанатів своїм рішенням і наштовхнула багатьох на думку про те, що вона повернулася до свого екс-коханого.

На своїй сторінці в Instagram співачка спочатку "ховала" обличчя чоловіка смайликом, проте незабаром визнала, що разом з нею на відпочинку її колишній.

Так, Камінська недовго протримала інтригу і здалася перед натиском фанатів. Під фото, на якому співачка позує поруч з "таємничим" чоловіком, чиє обличчя приховане смайликом, з'явилася маса коментарів - в них шанувальники висміяли невдалу конспірацію.

Після цього зірка і колишня учасниця групи "НеАнгели" опублікувала нову серію фотографій і чесно вказала, що фотографом виступив її колишній чоловік.

"Повернулася до Едгара?", "знову разом"," двічі в річку, пам'ятай" - написали коментатори, дізнавшись про те, що Камінська проводить відпустку разом з колишнім чоловіком. Втім, співачка могла піти на такий крок не через можливі почуття до Камінського, а заради їхніх спільних дітей.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Іван Бойко