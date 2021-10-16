Бьянка згадала, як в дитинстві батько її бив.

Російська співачка Бьянка на YouTube-шоу "Альона, блін!" згадала своє дитинство.

За словами дівчини, її батько часто вживав алкоголь. В результаті він ставав агресивним і бив свою дочку і дружину. Бьянка розповіла, що старший брат її не захищав, та й мама часом закривала на це очі.

"Вона не вважала, що щось страшне відбувається. Вона намагалася мене захистити якось фізично, але він (тато, - УНІАН) міг навіть її штовхнути, просто тому що йому погано. У якийсь момент я підійшла до нього і сказала: "Ще один раз ти до мене доторкнешся, я піду в міліцію і розповім, і зніму побої, тебе позбавлять батьківських прав", - сказала Бьянка.

Також вона додала, що через роки змогла пробачити батькові. Але спілкуватися з ним не хоче.

Читайте такожУчасниця "Холостяка" стала "Міс Україна-Всесвіт 2021"Нагадаємо, раніше володарка п'яти "Греммі" розповіла про пережите в дитинстві насильство.

Хто така Бьянка

Бьянка - білоруська і російська R&B-співачка, автор пісень, музичний продюсер, танцівниця, телеведуча і кіноактриса. Вона - одна з перших виконавців R&B в Росії. Її музична кар'єра почалася в 2003 році після співпраці з проектом Серьога, заради якого вона відмовилася представляти Білорусію на конкурсі "Євробачення".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич