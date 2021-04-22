Виконавиця показала, як "випускає пар".

Українська співачка, відома як Jerry Heil, опублікувала відео, на якому битою розбиває телевізор у лісі.

Читайте також"Це не означає, що я "звалила": Jerry Heil прокоментувала плани переїхати в США (відео)Ролик з'явився на її акаунті в Instagram.

«Нервовий ASMR... А як ти випускаєш пар?» - запитала вона у підписі до відео.

Підписники виконавиці неоднозначно відреагували на її вчинок:

«Ох, я сподіваюся, ви зібрали ті шматочки пластику, які повідлітали», «Ще скло побий, щоб потім хтось ногу порізав, або тварина лапу відрізала», «Сподіваюся, телевізор потім забрали на звалище», «Я теж так хочу», «Моя школа», «Повернись і прибери за собою».

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Автор: Катерина Шварц