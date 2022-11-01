Знаменитість зізналася, що є у неї одна історія, яка досі не дає спокою.

Анастасія Приходько дала відверте інтерв'ю ЖВЛ, де торкнулася болючої для себе теми. Після російської "Фабрики зірок" її продюсером став Костянтин Меладзе. Однак коли їхні робочі відносини закінчилися, зірка неодноразово говорила, що їхні взаємини з Меладзе були дуже напруженими.

Ходили чутки, що продюсер приставав до Приходько. Нещодавно зірка заявила, що в її житті є шокуюча історія, яку вона досі не може забути, але деталями не поділилася. Це ще більше підігріло обговорення фанатів про нібито домагання.

"Не домагався мене Костянтин Меладзе", - коротко відповіла Приходько на інтерв'ю.

Вона підкреслила, що сумна історія, про яку йшлося, досі не дає їй спокою. Тому Анастасія поки не готова про це говорити відкрито.

"Не можу я розповісти цю історію зараз. Я дуже не люблю, коли мене жаліють. Я зараз розумію, що якщо почну про це говорити, ця тема підніметься, а я цього не хочу. Я не готова знову так турбувати свою душу, тому що це ж не один раз сталося. Це тривало рік - з 2009 до 2010 року. Щоб не збрехати, вибиралася з цієї історії я років п'ять. Я зараз говорю, а мене всередині починає смикати", - пояснила Приходько.

На запитання журналістки про те, чи було це моральним знущання, Приходько відповіла:

"Трохи гірше. Я не буду нічого коментувати, тому що розповісти цю історію - це як відкрити ящик Пандори".

Настя додала, що крім її психолога цю історію знає і її чоловік.

"Я ще з самого початку розповіла, коли ми почали спілкуватися. Це такий біль був. Я розумію, звідки у мене панічні атаки. Звідти це все", - уточнила Настя.

Зірка додала, що зараз в її життя знову повернулися панічні атаки, і вони сильніші, ніж були раніше.

"Я можу втратити свідомість. Просто стоїш, а потім бах і впала. Я дуже сильно це все через себе пропускаю", - додала Приходько.

Нагадаємо, Анастасія Приходько шокувала зізнанням про проблеми зі здоров'ям.

Вас також можуть зацікавити новини: