У заяві також йдеться про новий штам вірусу COVID-19 та гуманітарну катастрофу на Гаїті.

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл випустили на сайті своєї благодійної організації Archewell заяву, в якій йдеться про новий штам вірусу COVID-19, гуманітарну катастрофу на Гаїті і захоплення рухом "Талібан" влади в Афганістані.

"Зараз світ виключно крихкий. Оскільки всі ми відчуваємо біль через ситуацію в Афганістані, ми позбавлені дару мови. Спостерігаючи за зростаючою гуманітарною катастрофою на Гаїті і загрозою її посилення після землетрусу минулими вихідними, ми глибоко вбиті горем. І оскільки всі ми є свідками тривалої глобальної кризи в галузі охорони здоров'я, що поглиблюється новими варіантами (COVID-19) і постійною дезінформацією, ми залишаємося наляканими", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Archewell Foundation.

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Принц Гаррі та Меган Маркл закликали світову спільноту приєднатися до них і підтримати низку організацій, що виконують важливу роботу. "Ми також закликаємо тих, хто в позиції глобального впливу може швидко просувати гуманітарні діалоги, які, як очікується, відбудуться восени цього року на багатосторонніх зустрічах, таких як Генеральна Асамблея ООН і саміт лідерів G20. Як міжнародне співтовариство, саме рішення, які ми ухвалюємо зараз - щоб полегшити страждання тих, кого ми знаємо, і тих, з ким ми, можливо, ніколи не зустрінемося - доведуть нашу людяність ", йдеться у заяві пари.

Біограф принца Гаррі Анджела Левін сказала агентству FEMAIL : "Я думаю, що грандіозні, зручні і дбайливі коментарі Гаррі і Меган про ситуацію в Афганістані, катастрофі на Гаїті і нових варіантах COVID - ще один приклад того, як вони намагаються створити свого роду альтернативну королівську сім'ю", передає ТСН.

Принц Гаррі в Афганістані

Принц Гаррі двічі вирушав до Афганістану за 10 років служби в британській армії. У спільній заяві з Домініком Рідом, генеральним директором Harry's Invictus Games, герцог Сассекський закликав ветеранів збройних сил шукати підтримки одне в одного, оскільки ситуація продовжує загострюватися.

Автор: Ірина Погоріла