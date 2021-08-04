Дружина принца Гаррі встигла стати однією з найбільш суперечливих представниць королівської сім'ї Великобританії.

4 серпня Меган Маркл відзначає своє 40-річчя. Дружина принца Гаррі святкуватиме ювілей у США, там вона влаштує вечірку на 65 осіб.

До ювілею Меган Маркл ТСН назвав десять цікавих фактів про життя скандальної герцогині Сассекської.

1. Меган Маркл народилася 4 серпня 1981 року в Лос-Анджелесі. Майбутня дружина принца Гаррі стала відомою завдяки серіалу "Форс-мажори", де вона з'являлася у відвертих сценах.

2. Заради шлюбу з принцом Гаррі Маркл довелося відмовитися від кар'єри актриси. Вона не стала зніматися в новому сезоні "Форс-мажорів" і не погодилася брати участь у багатьох проектах зі світу моди та шоу-бізнесу.

Читайте такожНапівгола Брітні Спірс вразила мережу новим танцем у купальниках3. Маркл є далекою родичкою свого чоловіка принца Гаррі. До такого висновку прийшов генеалог Гері Бойд Робертс, який встановив, що батько герцогині Сассекської - нащадок короля Англії Едуарда III.

4. Шлюб Меган Маркл з принцом Гаррі для неї не перший. Раніше вона вже була одружена з режисером Тревором Енгельсоном. З ним Маркл розлучилася в 2013 році після 2 років шлюбу.

5. Маркл і принц Гаррі познайомилися на таємному побаченні в 2016 році. Вони приховували свій роман, поки Кенсінгтонський палац не дав офіційного підтвердження того, що принц будує відносини з американською актрисою.

6. Принц Гаррі зробив пропозицію Меган Маркл в 2017 році. Він подарував їй кільце з діамантом з Ботсвани і двома каменями з колекції його матері принцеси Діани. Весілля відбулося 19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Тоді Маркл вже була в сварці з батьком, тому на весіллі з її боку була присутня тільки мати. Під вінець наречену вів принц Чарльз. Маркл отримала титул від королеви і стала її Королівською Високістю герцогинею Сассекською.

Читайте такожМакЅим поговорила зі своїм директором через відеозв'язок7.У травні 2019 року на світ з'явився первісток пари - Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор. Батьки відмовилися від будь-яких титулів для нього. 4 червня 2021 року Меган Маркл народила від принца Гаррі доньку - Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор. Дівчинці дали ім'я на честь дитячого прізвиська королеви Єлизавети II.

8. У січні 2020 року Маркл і принц Гаррі оголосили про бажання покинути королівську сім'ю і відмовитися від будь-якого фінансування.

9. У березні 2021 року герцог і герцогиня сассекські далі скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі. У ньому подружжя розповіло про сварки з королівською сім'єю. Сама Маркл стверджувала, що боялася за своє життя.

10. Не так давно принц Гаррі заявив про рішення писати мемуари про своє життя. На думку експертів, він буде створювати книгу "під диктовку" Меган Маркл, яка хоче помститися королівській родині.

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Автор: Поліна Кузенко