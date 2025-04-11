Такий подарунок обрали, щоб показати ціну, яку Україна платить за те, що наші землі заміновані, розповіла міністерка.

Герцогу Сассекському принцу Гаррі під час його візиту в Україну подарували великодній кошик із паскою, приготовленою з борошна із розмінованих українських полів. Писанки для кошика зробила мама загиблої парамедикині Ірини Цибух. Про це повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко на сторінці у фейсбуці.

За словами Свириденко, такий подарунок обрали, "щоб показати справжню ціну, яку Україна платить за те, що наші землі заміновані". Вона розповіла, що паску пекли "бабусі із прикордонної з Росією Сумщини, чиї села у зоні ризику вибухонебезпечних предметів".

"А писанки для цього кошика зробила мама парамедикині Ірини Цибух, яка загинула торік на Харківщині, коли її машина наїхала на російську міну. Оксана Цибух, дякую Вам за Вашу силу", - написала міністерка.

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Також вона подякувала принцу Гаррі "за неймовірну підтримку України, за людяність і простоту, за те, як він трепетно обіймав дітей, як щиро спілкувався із хлопцями й дівчатами у Superhumans".

"Розповіли принцу про нашу давню мрію - аби колись Ігри нескорених відбулися і в Україні. Бо нескореність синонім України", - додала Свириденко.

Візит принца Гаррі в Україну: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, принц Гаррі таємно приїхав в Україну в четвер, 10 квітня. Про видання The Telegraph повідомило лише тоді, коли він вже покинув Україну. Зазначалося, герцог Сассекський у супроводі чотирьох ветеранів відвідав центр Superhumans у Львові, де лікують поранених українських військових. Центр надає протезування, реконструктивну хірургію та психологічну допомогу безкоштовно.

Згодом про це повідомив і голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він підтвердив, що принц Гаррі зустрівся з українськими захисниками у Львові, а також побував у шпиталі, де проходять лікування поранені військові. За словами Козицького, принц також познайомився з медиками зі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, де щоденно ставлять бійців на ноги, залучаючи передових спеціалістів та сучасні технології.

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