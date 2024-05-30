Вона не дожила до свого дня народження лише кілька днів.

На війні в Україні загинула 25-річна парамедик Ірина Цибух з позивним "Чека".

Про це повідомляється на сторінці Медичного Добровольчого Батальйону Госпітальєри у соціальній мережі Facebook. Зазначається, що це сталося у середу, 29 квітня, під час ротації на Харківському напрямку.

"За кілька днів до свого Дня Народження. 01.06.1998 - 29.05.2024. У нас немає слів. Ніхто досі не вірить в те, що сталося. Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону - для всієї України", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Що відомо про Ірину Цибух:

Колишня медійниця Суспільного почала волонтерити ще до початку повномасштабного вторгнення. Також у своїй суспільній діяльності вона багато говорила про політику пам’яті.

В інтерв'ю ELLE у липні 2022 року дівчина розповіла, що зустріла ранок 24 лютого в Краматорську, де мала презентувати свій фільм про дітей у селах Донеччини та Луганщини.

"Я така ж молода дівчина, як будь-яка у Франції чи Іспанії. Ми відрізняємося тільки тим, що на нашому кордоні тоталітарний режим, котрий напав на країну, яку я дуже люблю. Мені подобається подорожувати, але жити я хочу тут. І тому я захищаю свою країну, тому й готова померти, щоб мати волю у своїй країні", - казала вона.

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