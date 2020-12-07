Таким чином герцог і герцогиня Кембриджські хочуть подякувати жителям країни за важку роботу під час пандемії коронавірусу.

Кенсінгтонський палац оголосив, що принц Вільям і Кейт Міддлтон відправляться в турне по Великобританії на королівському поїзді, відвідавши громади напередодні Різдва, щоб «віддати данину неймовірній роботі окремих людей і організацій, які зробили все можливе у відповідь на пандемію коронавірусу». Тур пройде з 6 по 8 грудня, герцог і герцогиня зроблять зупинки в Англії, Шотландії та Уельсі.

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Як тільки у членів британської королівської сім'ї з'явилася можливість повернутися до офлайн-формату роботи, вони із задоволенням нею скористалися. Після локальних зустрічей з підприємцями, батьками та працівниками різних індустрій в Лондоні герцог і герцогиня Кембриджські вирушили в перше турне після пандемії, пише Elle.

За ці три дні і 2000 кілометрів пара відвідає безліч фронтових робітників, волонтерів, співробітників будинків престарілих, вчителів і школярів.

Пара також буде приділяти особливу увагу сектору мистецтва та спадщини, зустрівшись під час поїздки і з місцевими художниками.

Подорожують королівські особи зі старомодним стилем: приватному борту герцог і герцогиня Кембриджські воліли Королівський поїзд, посадка на який сталася на центральному вокзалі Юстон в Лондоні.

У подорож Кейт вирушила в приталеному пальто Alexander McQueen в поєднанні з замшевими чобітьми Ralph Lauren, накинутим на шию шарфом з традиційним шотландським орнаментом тартан — реверанс у бік одного з місць призначення — і з мініатюрною сумочкою Grace Han в руках.

Принц Вільям виглядав не менш елегантно в класичному образі: темно-синьому пальто, костюмних брюках і елегантному шарфі контрастного винного відтінку.

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Автор: Вікторія Гордієнко