Катерина Гулякова потрапила в квартирну аферу.

Українська актриса Катерина Гулякова розповіла, що після розлучення з чоловіком попалася в лапи шахраїв.

Про це вона сказала в інста-сторіз, передає РБК-Україна.

За словами дівчини, вона знайшла покупця на свою квартиру. При цьому вони домовилися до якого числа вона там ще буде жити разом зі своєю дочкою, але в договорі вони не вказали ці дати. В результаті чоловік вигнав її на вулицю разом з дитиною.

"Були домовленості, на яких умовах я продаю квартиру і до якого часу залишаюся в ній. Але коли прийшов час підписання документів, новий власник відмовився вказувати в договорі дату виїзду. Я категорично не хотіла підписувати папери на його умовах. Але ця людина клялася, що ніколи не вижене на вулицю жінку з дитиною", - пояснила зірка.

Також вона зазначила, що займалася продажем квартири самостійно, не вдаючись до послуг брокера. Такий вчинок Катерина назвала великою дурістю.

"В результаті нам довелося платити тій людині орендну плату за те, що ми живемо в своїй квартирі, а на момент виїзду він вирішив залишити частину наших особистих речей собі", - додала актриса.

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Катерина Гулякова - українська актриса і телеведуча, актриса Київського театру "Сузір'я". Член Гільдії кіноакторів України.

У кінематографі дебютувала в 2003 році в серіалі "Повернення Мухтара". Перша помітна роль була в 2007 році в серіалі "Серцю не накажеш". У 2012-2016 роках знімалася в серіалі "Віталька" в ролі Тамари. Успішними були роботи в картинах "Ластівчине гніздо", "Заради любові я все зможу", "Відділ 44", "Поганий хороший коп", "Термін давності", "Мама для Снігуроньки", "Покоївка", "Ноти кохання".

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Автор: Діана Могилєвич