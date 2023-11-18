Востаннє подібні сюрпризи співак робив аж сім років тому.

Українська блогерка та дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова показала, який сюрприз підготував їй чоловік. Востаннє такі несподівані подарунки коханий робив їй 7 років тому.

Як розповіла Катерина у своєму Instagram, Павлік не скупий на подарунки, але сюрпризи у їхній парі рідкісні. Репяхова зізналась, що цей подарунок від коханого "приємно шокував".

"Мені чоловік зробив сюрприз. Подарунок, про який нічого не казав. Це третій сюрприз за вісім років. Останній сюрприз він мені робив 2016 року. Не знаю, що на нього найшло. Але я була приємно шокована", - розповіла Катерина.

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Павлік подарував дружині підвіску з кулоном у вигляді серця. В середині серця дві світлини: на одному знімку зображені Катерина Репяхова та Віктор Павлік лише удвох, а на іншому – подружжя із сином.

"Той самий сюрприз від чоловіка. Просто залишив цю коробочку на комоді", - розкрила подробиці Катя.

Вражена подарунком жінка відразу вдягнула подарунок та показала, як кулон виглядає на її шиї.

Історія стосунків Віктора Павліка та Катерини Репяхової

Катя була фанаткою Павліка. Вона їздила за ним по багатьох містах і не пропускала жодного його виступу. Вона не залишилася непоміченою. У 2020 році Павлік і Репяхова одружилися. У шлюбі у них народився син Михайло, у якого є проблеми зі здоров'ям.

Незважаючи на всі проблеми, помітно, що пара дуже щаслива разом.

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