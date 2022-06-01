Офіс "Кварталу" також постраждав від обстрілу.

Виконавчий продюсер "Кварталу 95" Ірина Пікалова показала гримерку студії після "звільнення" окупантами.

У своєму Instagram-блозі вона опублікувала відео з наслідками обстрілу.

Так, на ролику видно, що стіни гримерки трохи пошкоджені, в них є дірки. Також обвалилася стеля і постраждали вікна.

"Гримерки бувають різні. Грьобані ор*и", - підписала відео Пікалова.

Нагадаємо, раніше актор "Кварталу 95" Олександр Пікалов розлучився після 18 років шлюбу з Іриною Пікаловою.

При цьому Пікалов і його екс-дружина, ймовірно, залишилися в хороших відносинах, оскільки він був у неї на дні народженні. Там же, за словами артиста, він востаннє бачив президента України Володимира Зеленського. Виявляється, що Ірина - це хрещена мама дочки Зеленського Олександри.

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