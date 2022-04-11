Зараз Пугачова разом з сім'єю живе в Ізраїлі.

Український продюсер Олександр Роднянський заявив, що Алла Пугачова рано чи пізно заговорить про війну в Україні. За його словами, її від'їзд з Росії до Ізраїлю вже говорить про те, що вона проти війни.

В інтерв'ю для YouTube-каналу "Україна 24" Роднянський сказав, що Пугачова і Максим Галкін - порядні люди. Ймовірно, їх зараз розривають якісь внутрішні протиріччя і для них це дуже важливе рішення.

"Пугачова не задіяла свій соціальний потенціал, популярність, кредит довіри. Але я думаю, що в якусь хвилину вона це задіє. Вона взагалі сильна, розумна і чесна жінка. Вони (Пугачова і Галкін, – ред) порядні люди і той факт, що все–таки вони зібралися негайно, причому Максим же на початку виступив, і поїхали - це про те, що вони це не приймають", - сказав Роднянський.

Він додав, що Пугачова і Галкін - це голоси російського шоу-бізнесу і на них лежить відповідальність.

"Я усвідомлюю, що для багатьох українців поведінка ключових персонажів російської культури і шоу-бізнесу свідчить про стан всього російського суспільства. Тому коли мовчать – це питання вироку всьому народу", - підсумував Роднянський.

Нагадаємо, раніше Макаревич заступився за Пугачову, Земфіру та інших, яких звинувачують у зраді Росії.

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