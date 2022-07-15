Відомий український продюсер і режисер Олександр Роднянський прокоментував заяву Лоліти про те, що її маму нібито побили "націоналісти" в Києві через російську мову. Чоловік закликав Мілявську не намагатися виправдати вбивць - російських окупантів, які намагаються захопити українську територію.
Роднянський звернувся до російської зірки у зв'язку з її висловлюванням. Пост він опублікував на своїй сторінці в Telegram.
"Так, в Україні, як і в будь-якій країні, є мерзотники. Але незрівнянно більше гідних людей. Але справа в іншому. Війна йде не між країнами, а між життєвими філософіями. Тоталітарна, консервативна і агресивна Росія не може допустити, щоб в Україні народилася вільна демократична держава", - міркує продюсер.
Роднянський закликав Лоліту Мілявську не виправдовувати окупантів, які стирають з лиця землі міста і вбивають мирних людей.
"Підтримуючи агресію Росії в Україні, Лоліта, ви виступаєте на боці злочинців і вбивць", - резюмував Олександр.
Нагадаємо, раніше Роднянський розлучився із зіркою"Ранеток" через війну в Україні.
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