Нещодавно співачка розповіла випадок, який, за її словами, стався з її матір'ю 6 років тому. Чому зірка так довго мовчала - невідомо.

Відомий український продюсер і режисер Олександр Роднянський прокоментував заяву Лоліти про те, що її маму нібито побили "націоналісти" в Києві через російську мову. Чоловік закликав Мілявську не намагатися виправдати вбивць - російських окупантів, які намагаються захопити українську територію.

Роднянський звернувся до російської зірки у зв'язку з її висловлюванням. Пост він опублікував на своїй сторінці в Telegram.

"Так, в Україні, як і в будь-якій країні, є мерзотники. Але незрівнянно більше гідних людей. Але справа в іншому. Війна йде не між країнами, а між життєвими філософіями. Тоталітарна, консервативна і агресивна Росія не може допустити, щоб в Україні народилася вільна демократична держава", - міркує продюсер.

Роднянський закликав Лоліту Мілявську не виправдовувати окупантів, які стирають з лиця землі міста і вбивають мирних людей.

"Підтримуючи агресію Росії в Україні, Лоліта, ви виступаєте на боці злочинців і вбивць", - резюмував Олександр.

Нагадаємо, раніше Роднянський розлучився із зіркою"Ранеток" через війну в Україні.

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