Причиною розриву стала антивоєнна позиція Роднянського.

Економіст Олександр Роднянський, який у 2019 році став радником президента України Володимира Зеленського, розлучився зі своєю дружиною, російською актрисою Яніною Студіліною.

Зірка "Ранеток" в інтерв'ю Woman Hit розповіла, що причиною розриву їхніх стосунків стала антивоєнна позиція Роднянського. Сама Студіліна воліла жити і працювати в РФ, в той час, як Роднянський вирішив залишитися в Європі, куди він переїхав багато років тому.

"Кожен раз переді мною стояв вибір: або робота і моє життя, або чоловік і життя в чужій для мене країні. Я вибрала себе. Останні події остаточно поставили крапку в наших стосунках, мій колишній чоловік вибрав життя в Європі. А я вирішила залишитися в Росії. Тут мої батьки, моя робота, мої друзі", - сказала актриса.

Відомо, що в шлюбі у них народилася дочка Анна, яка залишилася зі своєю мамою в Росії.

Відзначимо, Яніна Студіліна прославилася завдяки ролі стерво Поліни Зеленової в російському молодіжному серіалі "Ранетки". У 2008 році вона вийшла заміж за Олександра Роднянського. Відомо, що економіст жив у Європі, тому якийсь час у них були стосунки на відстані. Пізніше Студіліна переїхала до свого чоловіка.

Кар'єра актриси в Європі не задалася. Такого успіху як після "Ранеток" у неї не було. Тому вона рвалася назад в Росію. За словами Яніни, в їхній родині неодноразово виникало питання переїзду, але Олександр відмовлявся їхати в Росію.

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