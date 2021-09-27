Традиційні весілля артистці не подобаються.

Українська реперка Alyona Alyona в програмі "Світське життя" розповіла співачці Насті Каменських, яке хоче собі весілля.

"Весілля, як на мене, в традиційному розумінні дуже застаріло. Дуже багато людей прийдуть на це застілля, обговорять, в чому наречений, в чому наречена, з якого боку хто прийшов, хто що випив, що подарували. Розумієш, я не хочу цього всього", - каже артистка.

При цьому зірка уточнила, що мріє кудись рвонути з коханим в медовий місяць, щоб отримати яскраві емоції.

"Мені здається набагато авантюрніше рвонути в якусь країну просто на один день і всі ці гроші прокатати, прогуляти. Запам'ятати це, як щось найяскравіше, поки не народяться діти, не з'являться інші яскраві моменти", - додала реперка.

Нагадаємо, зовсім недавно Alyona Alyona зізналася, що у неї є молодий чоловік Денис. Вони вже познайомилися з батьками один одного і навіть встигли з'їхатися.

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Реп-тексти пише з дитинства, проте для широкої публіки представила їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube. У жовтні 2018 року вийшов перший відеокліп "Рибки", а 12 листопада виходить другий відеокліп - на пісню "Голови", який протягом місяця набрав 1 000 000 переглядів.

8 квітня 2019 року був випущений дебютний альбом виконавиці під назвою "Пушка", а також кліп на його титульний трек.

У 2020 році стає учасницею шоу "Танці з зірками", але перемогу так і не здобула. 15 січня 2021 року стала володаркою призу глядацьких симпатій премії Music Moves Europe Talent Awards.

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Автор: Діана Могилєвич