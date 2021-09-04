Частину речей у нове помешкання зірка перевезла ще торік – коли в Києві оголосили карантин.

Українська реперка Alyona alyona остаточно переїхала на київську квартиру до свого коханого.

Про це вона повідомила в Instagram.

Зірка пояснила, що частину речей у нове помешкання перевезла ще торік – коли в Києві оголосили карантин. Дівчина з іронією та сумом розповіла, що раніше орендована квартира була всього за 100 м від клубу Atlas, але на жодному концерті в закладі вона так і не побувала.

"Вперше в житті мій переїзд складався з трьох етапів: основну частину речей я перевезла до Дениса, іншу частину я повезла на Баришівку. Ще частина речей це мої знімальні луки, які я відвезу на склад до мого офісу. Залишився останній етап, приїхати в стару кімнату, вимити її та подякувати за все, що в ній відбувалося", – поділилась реперка.

Alyona alyona гордо зауважила, що перший ранок в статусі людини, яка живе зі своїм хлопцем, був дуже приємним і чудовим.

"Тепер я розумію чому Денис — це та людина, з якою мені дійсно хочеться жити довго і щасливо. Тепер кожну ніч перед сном я проводжу час зі своєю людиною", – похизувалася артистка.

У коментарях прихильники засипали зірку привітаннями й бажали міцних відносин з Денисом:

Нехай корабель під назвою "Стосунки" причалює лише до островів під назвою "Любов","Вірність","Повага".

Бажаю, щоб ваші стосунки перейшли в етап під назвою "сім'я".

Кохання, поваги, розуміння та жіночого щастя.

Щоб навіть побутові речі були романтичними, кохання вам.

Раніше Alyona alyona поділилася з підписниками серією оголених фото.

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Автор: Іван Бойко