Між Соловйовим і Пугачовою виник конфлікт через війну в Україні.

Російський пропагандист Володимир Соловйов з'явився на публіці з розбитим обличчя після того, як Алла Пугачова заявила, що дуже хоче дати в обличчя одній людині.

Так, по приїзду в Росію у Пугачової запитали, що вона хоче зробити першим ділом. Вона відповіла: "Морду набити одній людині". У мережі тут же почали гадати, кому ж хоче врізати Примадонна, але вже через кілька годин вона опублікувала пост, в якому звернулася до Соловйова.

До цього пропагандист невтішно висловився на адресу Пугачової, заявивши, що не розуміє, для чого вона повернулася в Росію: "Вона повернулася, щоб знову нас повчати?"

Відео дня

Саме після цієї ситуації Соловйов з'явився з розбитим обличчям. Відео з його участю розлетілося мережею.

"Якось тривожно мені. Звісно, хочеться, щоб наші тільки тиснули і наступали. Але в житті так не буває. Важливо, чим все закінчиться", - сказав Соловйов, ймовірно, маючи на увазі окупантів, які 24 лютого влаштували в Україні повномасштабну війну.

Зазначимо, Соловйов підтримує злочинний режим Кремля і диктатора Володимира Путіна. А ось Алла Пугачова з початку війни виїхала з Росії до Ізраїлю, пізніше вона побувала в Литві. І тільки в кінці серпня вона повернулася на Батьківщину і відвела дітей до школи. При цьому її чоловік Максим Галкін, який засудив війну в Україні, залишився в Європі.

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