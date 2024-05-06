Парамедикиня відповіла, хто винен в аварії.

Українська парамедикиня, захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук на позивний "Пташка" потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії дівчина отримала травми.

На своїй сторінці в Instagram Катерина Поліщук розповіла подробиці ДТП. За її словами, не вона винна в аварії. Водій, який їхав назустріч "Пташці" здійснив різкий поворот.

Через ДТП авто парамедикині зазнало серйозних ушкоджень, а Катерина забила ребра та руку, отримала струс мозку. Поліщук каже, що від ще більших поранень, її врятували автомобільні подушки безпеки:

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Забита рука і ребра, розбиті коліна і струс трошки після контузії. І мінус пів машини. Таке буває, коли хтось неуважний на дорозі. І, на диво, то не я. Мене знесли з дороги, бо вирішили повернути ліворуч, не переконавшись, що я не їду назустріч. Попереду нього було ще одне авто впритул, тому його я теж побачити не могла. Що ж, машини в мене тепер нема, мене врятували подушки, але я не засмучена. Ні з ким не сварилась, водій попався адекватний. Я спокійно перевірила всіх на травми, себе перемотала вже вдома.

Захисниця Азовсталі підкреслила, що безпека на дорозі – найголовніше. Важливо бути уважними та завжди контролювати ситуацію. Також Катерина додала, що потрібно слідкувати за станом авто та дотримуватись правил дорожнього руху.

"Єдиний ваш захист: справні подушки безпеки, гальма, уважність, швидкість руху в межах правил, пристебнутий ремінь безпеки. Не нехтуйте, будь ласка, бо наслідки ДТП багато чим залежать від вашої відповідальності", – наголосила "Пташка".

До слова, про "Пташку"стало відомо навесні 2022 року, коли у соцмережах поширили відео за її участі. На кадрах парамедикиня в підвалах Азовсталі співала пісні ОУН-УПА.

Нагадаємо, раніше захисниця "Азовсталі" Пташка емоційно відреагувала на хейт. Парамедикиню розкритикували за фігуру.

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