Для виходу в світ Примадонна приміряла стильний наряд.

Відома співачка Алла Пугачова, яка зараз проживає в Ізраїлі разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним і їхніми дітьми, з'явилася на публіці. Примадонна вирішила сходити на концерт в компанії чоловіка, і це був не її чоловік.

Пугачовій складно залишатися непоміченою. Фото зі співачкою вже просочилося в мережу.

Як виявилося, Примадонна ходила на концерт російської співачки Маніжи, яка теж висловилася проти війни в Україні. Пугачова і раніше підтримувала молоду артистку, а нині вирішила відвідати і її виступ.

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Для виходу на публіку Примадонна обрала стильний наряд в чорному кольорі. Пугачова приміряла довгий шкіряний тренч, завужені штани і модні балетки Мері Джейн, які вважаються одним з найгарячіших трендів цього сезону. Також Пугачова вирівняла волосся і доповнила свій образ прозорими окулярами.

Співачку супроводжував чоловік. Виявилося, що це її охоронець. РосЗМІ одразу ж почали висміювати Примадонну за те, що вона з'явилася на публіці без підборів, пригадуючи їй те, що недавно вона нібито "шкутильгала" в туфлях після одного із заходів.

Нагадаємо, раніше Галкін не на жарт налякав фанів сумним відео з Пугачовою.

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