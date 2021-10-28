Артист весело жартував і робив компліменти своїй колезі, а після передав "привіт" її чоловікові.

Російський артист Максим Галкін зняв на відео свій флірт зі співачкою Валерією, яка регулярно порушує кордони України та відвідує окупований РФ Крим. Чоловік Алли Пугачової не соромився робити худенькій колезі компліменти та весело з нею загравав.

На своїй сторінці в Instagram Галкін показав фрагмент розмови з Валерією і не забув передати "привіт" її чоловікові.

Чоловік Пугачової бере участь у зйомках нового проекту, де також залучена і Валерія. Співачка похвалилася фігурою і покрутилася в міні-сукні перед артистом, на що він захоплено відреагував компліментами.

Як відзначили коментатори, худенька артистка занадто сильно акцентувала на своєму вбранні та часто безглуздо сміялася під час люб'язностей з Галкіним. Сам артист отримав чимало критики.

"А Пугачова не ревнує?", "як не соромно, при живій дружині слину пускати на інших!", "Валерія теж хороша, скрізь хвостом крутить", - користувачів обурив флірт Галкіна і співачки.

Сам артист згадав про Пугачову під час спілкування з Валерією. Він зазначив, що піджак, який розкритикувала співачка, йому купила дружина. Втім, навіть це не врятувало Галкіна від обурення фанатів - фани відзначили, що артисту варто приділяти чужим жінкам менше уваги.

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Автор: Віолетта Орлова