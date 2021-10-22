Чоловік Пугачової заявив, що він забуває про все, коли перед ним "маячать мільйони".

Російський артист і чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін зробив сміливу заяву. Ведучий зізнався в продажності та відсутності принципів.

Під час бесіди зі скандальним росіянином Микитою Джигурдою на шоу "Музикаліті" Галкін заявив, що готовий "переходити межу" заради великої суми грошей.

Так, одіозний Джигурда зізнався, що не так давно йому пропонували "наїхати" на репера Моргенштерна і всю культуру російського репу в цілому. За це йому обіцяли досить велику винагороду. Однак Джигурда відмовився і сказав, що у нього є принципи, яких не вистачає багатьом його знайомим зі світу шоу-бізнесу.

Це дуже здивувало Галкіна. Він був шокований тим, що Джигурда відмовився від грошей. За словами чоловіка Пугачової, у нього інше ставлення до принципів і продажності.

"У мене, якщо мені мільйони пропонують, граней немає взагалі", - заявив Галкін, визнавши перед мільйонами фанатів свою продажність.

Читайте також"Ліза - копія": Пугачову в молодості порівняли з дочкою від сурогатної матері (фото)У коментарях до шоу фанати написали, що їх обурила позиція чоловіка Пугачової. Користувачі засудили слова Галкіна і звинуватили його в користі.

"Як соромно, фу", "Й мати рідну продасть", "Тому він з Пугачовою і живе", "Користь з вух лізе, який зашквар", - відзначили фанати.

Максим Галкін і Алла Пугачова: що відомо про їхні стосунки

Пугачова і Галкін познайомилися на зйомках кліпу пісні примадонни "Будь чи не будь", які проходили 20 років тому. 23 грудня 2011 року вони офіційно одружилися. Для Пугачової це вже п'ятий шлюб.

Варто відзначити, що Галкін і Пугачова виховують 8-річних двійнят від сурогатної матері - Лізу і Гаррі. Цього року вони пішли до другого класу.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Віолетта Орлова