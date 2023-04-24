Як відомо, нерухомість була виставлена на продаж ще восени минулого року.

Руська співачка Алла Борисівна Пугачова покинула територію країни-агресора разом зі своїм чоловіком і дітьми через те, що Путін розв'язав кровожерну війну в Україні. Зараз зіркове сімейство живе в Ізраїлі в особняку брата Максима Галкіна.

Восени 2022 року Пугачова з двійнятами Лізою і Гаррі приїжджала в Росію. Спочатку склалося враження, ніби вона розлучилася з Галкіним і повернулася на батьківщину, але пізніше стало відомо, що метою її візиту було забрати документи дітей зі школи і виставити на продаж елітний сімейний будинок-палац.

Як повідомляють росЗМІ, зараз апартаменти зірки викуплені. Власником шестиповерхової будівлі на вершині 11-метрового пагорба в Одинцовському районі Московської області став місцевий бізнесмен, ім'я якого не називають.

Відео дня

Якщо раніше будівля пустувала, то тепер у вікнах регулярно горить світло, а поруч з будинком припаркований шикарний білий автомобіль.

"Була людина, не буду називати її ім'я. Це відомий бізнесмен, який хотів придбати цей будинок за 700 мільйонів рублів. Але Алла Борисівна не хотіла поступатися", - розповів продюсер Сергій Дворцов.

За словами продюсера, бізнесмен і співачка довго торгувалися, але потім з'явився ще один заможний претендент на розкішні апартаменти.

"Він навіть був вхожий трошки в їх сім'ю. Людина на сьогоднішній день вже на свою частку має даний будинок, тобто угода все-таки вже відбулася з Аллою Борисівною", - повідомив Дворцов.

Раніше Лайма Вайкуле розкрила правду про те, чи допомагала Пугачова грошима ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: