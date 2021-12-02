Не для всіх українських селебріті гучні вечірки закінчилися вдало.

Українські селебріті часто влаштовують гучні вечірки і особливого приводу для цього їм не потрібно. Але були й такі ситуації, які їм хочеться забути.

Так, у програмі "ЖВЛ" зірки розповіли про свої найепічніші витівки на вечірках.

Андре Тан

Не так давно дизайнер Андре Тан влаштовував вечірку на честь свого дня народження. Гості дотримувалися особливого дрес-коду з позначкою 18+. Цікаво, що на святкуванні були і голі монашки, про яких Андре розповідає досить збентежено.

"У мене був такий цікавий період життя після розлучення, тому я міг собі це дозволити", - розповів дизайнер.

Євген Хмара

Кілька років тому піаніст Євген Хмара вирішив відпочити в клубі. Ось тільки така тусовка закінчилася для нього справжнім криміналом. Хтось підсипав йому в склянку невідомий препарат.

"Там, напевно, був клофелін або ще щось. І мене, чесно кажучи, відключило. Я два дні був зелений, це була реакція на якусь отруту", - поділився піаніст-віртуоз.

Alyona Alyona

"Я якось прийшла на день народження дівчинки, якій виповнилося 20 років. А мені тоді вже було 30. Ну, ви знаєте молодь. Вони за годину напилися, вжили маленьку дозу. Для мене цей день народження обернувся інтерв'ю. Всі підходили і запитували про роботу. Я зрозуміла, що це зовсім не моя тусовка і пішла", - розповіла реперка.

Анна Трінчер

Блогерка, співачка і зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер досі не може забути свій випускний. Після того як дівчина здобула популярність в Україні однокласники відмовилися з нею спілкуватися. Звичайно, така напружена атмосфера панувала і на випускному. При цьому дівчина зазначила, що незабаром практично всі однокласники перед нею вибачилися.

Андрій Данилко

Вєрка Сердючка свого часу була мегапопулярною. Якось її запросили на корпоратив для двох багатих людей, один з яких тільки вийшов з в'язниці. Артист згадав, як на пісні "Білі троянди" колишній в'язень розплакався.

Раніше УНІАН назвав 5 українських зірок, які виховують дітей без чоловіків.

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Автор: Діана Могилєвич