Артист в черговий раз підтримав Україну.

Російський артист, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич в черговий раз підтримав Україну, на яку 24 лютого напала Російська Федерація.

Ось уже два дні РФ намагається розбомбити нашу країну, але українські військові гідно дають відсіч і борються до кінця за кожне місто нашої країни.

За словами Макаревича, президент країни-агресора Володимир Путін намагався розколоти Україну, але все що йому вдалося - це тільки об'єднати наш народ.

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич звернувся до росіян з проханням припинити війну, яку розв'язала РФ.

"Майже у кожного росіянина в Україні є або друг, хоча б один, або знайомий, або родич. І зараз ми в них стріляємо. Що взагалі відбувається? Припиніть божевілля негайно. Всіма силами", - сказав він.

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