Співачка покаталася на дошці.

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко опублікувала в Instagram новий знімок.

На фотографії вона позує поруч з дошкою для серфінгу. Вона одягла суміжний жовтий купальник, який підкреслив її фігуру. Варто відзначити, що у Регіни стрункі ноги. Дівчина змогла прийти в колишню форму після народження сина Михайла.

Чим відома Регіна Тодоренко:

Тодоренко кілька разів потрапляла в гучні скандали

Вона була ведучою програми "Орел і Решка". Регіна розповіла, що золотої карти насправді не існує. Тоді розгорівся скандал навколо виступу Регіни

Також вона висловлювалася про домашнє насильство під час інтерв'ю. Тоді Тодоренко сказала: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?" Після цього в Instagram блогера з'явилися сотні негативних коментарів

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Автор: Діана Могилєвич