Тодоренко показала фігуру / instagram.com/reginatodorenko
Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко опублікувала в Instagram новий знімок.
На фотографії вона позує поруч з дошкою для серфінгу. Вона одягла суміжний жовтий купальник, який підкреслив її фігуру. Варто відзначити, що у Регіни стрункі ноги. Дівчина змогла прийти в колишню форму після народження сина Михайла.
Тодоренко показала фігуру / instagram.com/reginatodorenko
Чим відома Регіна Тодоренко:
- Тодоренко кілька разів потрапляла в гучні скандали
- Вона була ведучою програми "Орел і Решка". Регіна розповіла, що золотої карти насправді не існує. Тоді розгорівся скандал навколо виступу Регіни
- Також вона висловлювалася про домашнє насильство під час інтерв'ю. Тоді Тодоренко сказала: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?" Після цього в Instagram блогера з'явилися сотні негативних коментарів
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