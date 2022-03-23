Напередодні західна та українська розвідки повідомляли про наміри Білорусі вступити у війну з Україною на боці Росії.

Український репер Ярмак звернувся до білорусів з попередженням, що Збройним силам доведеться вбивати кожного ворога, який переступить наш кордон.

Зірка записав звернення з блокпосту, оскільки Ярмак зараз проходить службу в армії, боронячи Батьківщину від російських окупантів.

Напередодні західна та українська розвідки повідомляли про наміри Білорусі вступити у війну з Україною на боці Росії.

Ярмак звернувся до білоруських військових.

"Ми на своїй землі, ми ніколи не претендували на чужу територію. Ми дуже добрий і гордий народ, який знає, як захищати свою Батьківщину. Ми зобов’язані вбивати всіх, хто прийде на нашу землю, так само як російських нелюдів-окупантів, які підло на нас напали і принесли велике горе у наші домівки. Хлопці, відмовляйтеся від цього злочину. Для усіх в’язниць не вистачить, а режим Путіна-Лукашенка протримається недовго. Сьогодні Україна б’ється не тільки за свою, а й за вашу свободу", - сказав музикант.

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