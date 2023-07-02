Фоловери нагадали парі про війну в Україні, поки вони відривалися на концерті Бейонсе.

Днями український ведучий Григорій Решетник зробив своїй дружині подарунок - поїздку на концерт легендарної співачки Бейонсе. Вони показали, як запалювали під улюблені хіти, проте хейтери цього не оцінили.

У мережі буквально накинулися на Христину Решетник зі звинуваченнями за хвастощі під час повномасштабної війни в рідній країні. На захист дружини став Григорій. Він написав:

"Моя королево, я щасливий, що вдалося здійснити твою мрію і подарувати тобі рідкісні миті радості. Ти ж гідна цього, як ніхто інший. Твоя витривалість, сміливість, чесність, порядність, працездатність і відданість рідній країні – захоплюють і закохують в тебе ще більше рідних, шанувальників. Продовжуй бути відкритою, працювати, створювати, жити, надихаючи оточуючих. Люблю тебе. І завжди пам'ятай, що поки я поруч - тебе ніхто не образить, а якщо спробує... ми що-небудь придумаємо".

Варто відзначити, що цей пост Решетника викликав ще більше гніву в мережі. Юзери сказали, що він своїми вчинками зраджує Україну і плює в обличчя військових, вдів і матерів, які втратили своїх дітей через агресію РФ.

Що пишуть фоловери

"Гришо, майте повагу до жінок і дівчат, які втратили своїх чоловіків на війні. Вам занадто весело, як комусь дуже боляче"

"Кому потрібні такі фотографії? Жінки залишилися без чоловіків, синів, батьків, братів, а ви все розхвалюєте свою пару! Бажаю вам щастя, але досить себе піарити, не час"

"Цікаво, а на війну тільки справжні чоловіки йдуть, а багатії жирують, хоча фото не виставляли? А що жінкам робити, хто втратив своїх чоловіків? Чому ви кайфуєте, а решта України бідує?"

"Чому ви маєте право ображати військових, вдів, нещасних, хто залишився без будинків? Плювок кожному українцю. Нудить від таких, як ви. Україна в крові, а ви, показушники, тільки це і можете робити. Хоч одну справу хорошу покажіть. Ви чоловік в тилу, так поводьтеся як чоловік. Чому ваших дітей захищають хлопці, а ви жируєте?"

Нагадаємо, раніше Григорій Решетник похвалився відпочинком у Римі і нарвався на хейт.

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