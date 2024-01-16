Зірка заінтригувала мережу.

Українська телеведуча Леся Нікітюк не припиняє дивувати шанувальників в мережі. Декілька днів жінка не публікувала фото в інстаграмі, проте сьогодні знову вийшла на зв'язок. Вона виклала фото з круасаном та кавою і додала інтируючий підпис, в якому натякнула про ймовірні зміни.

"Друзі, причина моєї відсутності в інстаграмі скоро буде вирішена. Просто робила декілька "пластичних операцій"... Все, як завжди" - написала Леся.

Згодом вона все ж відкрила інтригу та пояснила, які саме це були "операції". Виявилося, що їх було 3.

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"Пластична операція" №1: видалення негативних думок. У цьому мені допомогли книги і ТМ (медитація) кожного дня. Я ненавиджу читати. Я читаю по 2 абзаци і засинаю. Але не цього разу", - написала Нікітюк.

Вона додала, що за тиждень їй вдалося інтегрувати у життя цю корисну звичку і тепер Леся читає по 20 сторінок 2 рази на день.

Наступною була "операція" зі збільшення доходів та зменшення витрат, зазначила Леся. Вона написала, що намагається більше економити зараз, але взагалі не любить економити на собі.

Третя "операція" була пов'язана з психологією.

"Пластична операція" №3: збільшення своєї самооцінки. Я красива, я розумна, я струнка, все в житті складається найкращим чином для мене. Повторюйте мантру цю кожного дня, 3 рази перед дзеркалом (тільки про себе, а не про мене)" - написала телеведуча.

Нагадаємо, нещодавно Нікітюк порадувала шанувальників новою спокусливою світлиною на стільчику, де вона еротично задирає свою довгу ніжку. Леся підписала знімок так: "Сподіваюся, на цьому фото я не вийшла за рамки". Тоді кадр активно обговорювали підписники та писали компліменти її струнким ногам.

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