Сім'я артиста погано себе почуває.

Український співак, переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин разом з дружиною Іванною та одномісячною донькою заразився коронавірусом.

Дружина артиста розповіла, що кілька днів їм було погано, вони відчували ломоту в тілі, а також у них піднялася температура. Тому вони вирішили здати тест на коронавірус, і він виявився позитивним.

Крім того, їхня дочка Елізабет зараз перебуває з батьками. Дівчинці також виписали лікування. А вночі у неї підвищилася температура.

Читайте також"Дивний стан": екс-дружина Дзідзьо розповіла про хворобу після повернення з Куби"З малятком все добре, вона з нами. Ми біля неї в масці. Теж їй лікар прописала промивати носик, давати багато рідини пити. Якщо додатково підвищиться температура, то збивати, а якщо погіршаться симптоми, тоді будемо лягати в лікарню. Знаю, багато хейту зараз може бути через те, що дитина з нами. Ми говорили з лікарем, вона сказала одягати біля дитини маску весь час, мити руки, до дитини намагатися підходити менше – при необхідності, коли підгузок потрібно замінити, або погодувати. Дитину нам нема з ким залишити, тому дитина з нами", - пояснила Іванна.

Нагадаємо, раніше 19-річний Роман Сасанчин з дружиною охрестив дочку.

Вас також можуть зацікавити новини: