Тетяна Васильєва, яка знімалася в серіалі "Закрита школа", згадала про останню зустріч з Максимом Галкіним.

Російська актриса Тетяна Васильєва, яка підтримує кровожерну війну, розв'язану Кремлем, у своєму недавньому інтерв'ю згадала останню зустріч з Максимом Галкіним. Зірка зізналася, що незадовго до початку повномасштабної війни Максим вів програму, приурочену до її дня народження. Тоді, за словами Тетяни, він був не дуже товариським і схвильованим. Наступного дня він нібито покинув РФ.

Через це Васильєва назвала його "сволотою". Путіністка заявила, що Максим Галкін і Алла Пугачова більше не зможуть повернутися в Росію, тому що публіка їх не прийме.

На дані висловлювання Тетяни Васильєвої вже відреагував Максим Галкін. У себе в Instagram-блозі він зробив пост, до якого прикріпив фрагмент того самого інтерв'ю.

Відео дня

"Ось з такої дрібної брехні зіткана вся велика брехня нинішніх "патріотичних" спікерів... Артистка стверджує, що я поїхав з країни на наступний ранок після зйомок - це брехня. Програма з Васильєвою знімалася 21 лютого 2022 року. Після цього 23, 24 та 25 лютого 2022 року я зняв ще цілий пул програм "Лучше всех!". Я поїхав 26 лютого на роботу до Лондона. І вже звідти прийняв рішення виїхати 28 лютого в Ізраїль. Артистка стверджує, що я давно хотів виїхати з країни. Мабуть для цього я вкладав десятки мільйонів в наш будинок під Москвою, садив десятки дерев в нашому саду... Єдине, що може пояснити те, що відбувається - це те, що артистка в кінці відео говорить, що з пам'яттю у неї в принципі погано. Бог вам суддя, побожні ви мої!" - написав чоловік Алли Пугачової.

Нагадаємо, росіянка Васильєва розкритикувала зірку "Сватів" за підтримку України.

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