Російська співачка Анжеліка Варум відмовилась від гастролей в окупованому РФ Криму з практичних міркувань.
Про це йшлося у програмі "А поговорити?"
За словами поп-виконавиці, у родичів зі Львова вона не була останні 5-6 років. Остання поїздка не склалася через нібито карантин.
"Я в’їзна. Я не можу їздити до Криму. Я не їжджу до Криму вже дуже багато років. У мене немає можливості. Ну як, є можливість, якщо в’їжджати через територію України", – поскаржилася росіянка.
Читайте такожЗірка "Жорстокого романсу" Гузєєва шокувала зізнанням: "Я – ватниця абсолютна"Інакше, пояснила ведучій Варум, її внесуть до "чорного списку" України і вона не зможе відвідати родичів у Львові.
"У мене там рідні, бабусина сестра, їй 96 років. Її ж колись треба навідувати. У мене там могили, за якими тільки я доглядаю. Мені доводиться приїжджати, дивитися… ", – пожалілася Варум.
При цьому сама ведуча не стала згадувати про збройну агресію Росії, але назвала її "всією цією ситуацією".
На що Варум відповіла, що ставиться до "погіршення російсько-українських відносин" як до "божевільного дому".
Також росіянка пояснила, що її ніхто не змусить зайняти конкретну політичну позицію.
"Від мене не можна вимагати зайняти позицію, бо я одразу посилаю. Тому що тут не може бути якоїсь позиції. Не може бути ніякої позиції!" – підкреслила Варум, додавши, що вона – "за людство".
Варум зазначила, що росіяни та українці "дуже схожі".
"Ми рідні", – підсумувала росіянка.
Окупація Криму Росією
Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".
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