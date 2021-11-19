Стан Марини Хлєбнікової вкрай важкий.

Увечері 18 листопада у Москві в пожежі важко постраждала відома російська співачка Марина Хлєбнікова.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, на цей час виконавиця перебуває у медикаментозній комі.

"Її стан вкрай важкий, а тіло обпалене на 50%. Але лікарі говорять про позитивну динаміку", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за попередніми даними, у Хлєбнікової діагностовано серйозні опіки обличчя та грудей. Крім того, вона серйозно надихалася димом.

Співачку під'єднали до апарату ШВЛ. Вона перебуває в опіковій реанімації. Медики проводять інтенсивну терапію.

За інформацією Telegram-каналу 112, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем: співачка нібито заснула з цигаркою.

Читайте також"Викотилася з палаючої машини": ведуча 1+1 Лідія Таран потрапила в страшну ДТППожежа спалахнула у квартирі на Ратній вулиці. У результаті повністю вигоріла спальня Марини Хлєбнікової, яка знаходиться на другому поверсі.

"У момент загоряння батьки та донька співачки перебували на першому рівні квартири. Щоб врятувати співачку, довелося виламувати двері. Коли Хлєбнікову виявили, вона перебувала без свідомості", – йдеться у повідомленні.

Марина Хлєбнікова: що про неї відомо

Радянська і російська естрадна співачка, актриса та телеведуча.

Ще студенткою Хлєбнікову запросили в якості солістки спочатку групи "Інтеграл", потім "На-На".

У 1993 році вийшов її перший сольний альбом "Залишся", а також знімаються кліпи на пісні "Залишся", "Халі-Галі" і "Карусель". А у 1997 році співачка стала популярною з піснею "Чашка кофію",

Останній студійний альбом співачки під назвою "Кішки моєї душі" вийшов у лютому 2005 року.

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Автор: Катерина Шварц